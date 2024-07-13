تعرف على طريقة تحديد موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين عبر أبشر .absher.sa وشروط إصدارها 1446

وفرت منصة أبشر الإلكترونية رابط يمكن من خلال الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للتابعين بشكل إلكتروني، حيث بإمكان الجميع من الاستفادة من هذه الخدمة عندما يكون من الضروري حضور المرفق العدلي من أجل إتمام باقي إجراءات الحصول على الهوية الوطنية، وبناءً على ذلك من خلال مقالنا نستعرض معكم طريقة حجز موعد وأبرز شروط الاستخراج.

طريقة تحديد موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين

تستطيع تحديد موعد من أجل إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين بالنسبة للأشخاص التي تخطى عمرهم 18 عام من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

الضغط على أيقونة “أبشر أفراد”.

حدد أيقونة “الأحوال المدنية” من خلال القائمة الرئيسية.

إضافة رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

ملء نموذج تاريخ الميلاد.

إدخال الرمز المرئي.

الضغط على خانة “التحقق من المعلومات”.

حدد خيار “خدمة المواعيد”.

قم بتعيين خيار “حجز موعد من خلال قائمة الخيارات المتاحة أمامك”.

النقر على أيقونة”إصدار بطاقة الهوية الوطنية”.

حدد المنطقة الموجود بها ومن ثم الضغط على أيقونة “التالي”.

إضافة أقرب مكتب أحوال مدنية بالنسبة لك.

تحديد التاريخ والموعد المناسب لك.

الانتظار حتى تصلك رسالة توضح موعد الحصول على البطاقة.

تأكيد الموعد وطباعته.

الذهاب إلى مكتب الأحوال في الموعد المحدد من أجل استلام البطاقة.

شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين

لا بد من الالتزام ببعض الشروط عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتلك الشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ملء النموذج بشكل كامل.

إدخال المعلومات بشكل صحيح.

إرسال المؤهل الدراسي للتابع.

إرسال الأصل من شهادة الميلاد ونسخة منها.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لولي أمر التابع.

إحضار ولي الأمر للتابع بنفسه.

جميع الشروط السابقة يجب أن يتم توفيرها قبل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وذلك حتى تحصل على البطاقة دون أي مشاكل.