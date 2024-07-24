رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن لصنعاء 2024 بالاسم وبشرى وزير التعليم لطلاب الثانوية

في الساعات القليلة الأخيرة، اشتدت معدلات عمليات البحث الرائجة والمتزايدة اليوم وكل يوم من قبل العديد والعديد من الطلبة والطالبات حول معرفة موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث ثانوي اليمن 2024 بالاسم، فقد أعلن الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم في صنعاء عبر صفحته أنها سوف تعلن عن نتائج الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة قادمة، بعد إتمام عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق.

استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن لصنعاء 2024 بالاسم

واستنادًا إلى البحث الشامل على محركات البحث عن كيفية معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن – صنعاء لعام 2024 باستخدام الاسم، يمكنك الاستعلام باتباع الخطوات التالية…

أولاً، قم يا عزيزي الطالب بزيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.”

ثانياً، انقر على كلمة “النتائج” الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة.

ثالثا، ثم حدد القسم الذي تنتمي إليه، سواء كان ثانوي علمي أو ثانوي أدبي.

رابعاً، بعد ذلك أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته.

خامساً قم بكتابة رقم PSN المدرج في بطاقة رقم الجلوس.

سادساً، اضغط على زر البحث للحصول على النتيجة.”

متى تعلن الثانوي العامة في اليمن؟

أعلن وزير التربية والتعليم أن النتائج سوف تظهر خلال تلك الأيام، وبشرنا أن نسب النجاح عالية مقارنة بالأعوام الماضية، وأوضح أن النتائج تعتبر في آخر مرحلة وهي مرحلة التدقيق. جاء هذا التصريح عبر صفحته على “فيسبوك”، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم في صنعاء أن نتائج الثانوية العامة اليمنية لعام 2024 سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.