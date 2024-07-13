امتى التاريخ؟! “وزارة التعليم تكشف عن موعد امتحانات الدور الثاني 3 اعدادي 2024

يريد العديد من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الاعدادي أن يقوموا بالتعرف على موعد امتحانات الدور الثاني تالتة اعدادي وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بالاشارة إلى هذا الموعد، ويرغب الطلاب في التعرف على موعد بدء الامتحانات الخاصة بهم الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول وفي مقالنا هذا سنوضح لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد امتحانات الدور الثاني 3 اعدادي

يرتفع التساؤل من جانب الطلاب الثالث الإعدادي الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول الامتحانات الخاصة بهم حول التعرف على موعد امتحانات الدور الثاني ثالثة إعدادي، ومن المعروف ان وزاره التربيه والتعليم نوهت واشارت الى ذلك الموعد حيث انها قالت ان امتحانات ملاحق الدور الثاني ثالثة إعدادي سوف تبدأ في يوم 3 أغسطس 2024 لتنتهي في اليوم الثامن من أغسطس 2024.

رابط استخراج نتيجة تالتة اعدادي ملاحق الدور الثاني

حتى الان لم تبدأ امتحانات الدور الثاني تالتة اعدادي ملاحق ولكن وزاره التربيه والتعليم تقول انه عندما يتم البدء في تلك الامتحانات سوف يكون بإمكان الطلاب بعد ذلك استخراج النتيجة الخاصة بهم بصورة إلكترونية من خلال موقعها الالكتروني ومن ثم اتباع الخطوات التاليه: