موعد صرف تكافل وكرامة شهر يوليو الجاري 2024 “اعرف هتكون فيها زيادة ولا لا”؟؟

هناك كثير من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن موعد صرف تكافل وكرامة ونعلم جيدا ان هذا البرنامج يتم تقديمه من جانب الحكومة المصرية حتى يتم دعم الأسر الأكثر احتياجا التي تكون بحاجة للحصول على الدعم، ومن الجدير بذكر أن هذا البرنامج مقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لكل الفئات المستحقة وقد تم توضيح تلك الفئات وأيضا موعد الصرف وفي مقالنا هذا سنوفر لكم التفاصيل.

موعد صرف تكافل وكرامة

يوجد اشخاص لا حصر لهم في مصر يظلوا يتساءلون عبر محركات البحث جوجل عن موعد صرف تكافل وكرامة وذلك مع اقتراب هذا الموعد الخاص بالصرف، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاشارة الى هذا الموعد فقد قالت انه سيتم الصرف في يوم 15 يوليو الحالي 2024 لكل المستفيدين من البرنامج.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي جملة من الشروط التي تكون اللازمه لكي يحصل المواطن على دعم تكافل وكرامة فمن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي: