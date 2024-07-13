متى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2024 لطلاب أدبي وعلمي ؟! .. وزارة التعليم تكشف

يترقب الطلاب واولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2024 وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات والتي قد بدأت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع يوم 10 يونية 2024 وتم استكمال امتحانات المواد الأساسية يوم 20 يونية 2024 وبعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى 20 يوليه 2024 ويجرى حاليا اعمال التصحيح أولا بأول حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجته فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم ومن خلال مقالنا التالي سوف نعلن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2024.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مصر 2024

يترقب الكثير من الطلاب واولياء الأمور اثناء أدائهم للامتحانات التفكير في موعد ظهور النتيجة والتي سوف يتم الإعلان عنها الكترونيا من خلال الموقع الذي ستتيحه وزارة التربية والتعليم بإدخال الاسم ورقم الجلوس وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بالإضافة الى الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة حتى يستطيع الطالب الحصول على نتيجته فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

اخبار نتيجة الثانوية العامة 2024

من الجدير بالذكر انه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة مصر 2024 رسميا في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من اعمال التصحيح والتدقيق في النتائج ليتمكن الطالب من الحصول على درجاته بشكل صحيح.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة مصر 2024

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: