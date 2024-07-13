تثبيت في خطوتين فقط .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة كراميش تعد حالياً من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض محتوى خاص بالأطفال دون انقطاع على مدار اليوم، لذلك يحبها الكثير من الناس ويثقون جدا في ما تعرضه القناة لأبنائهم، ويتم تطوير القناة دائماً من قبل أصحابها فهذه القناة أنشأت منذ سنوات عديدة يحبها ويعشقها الأطفال كثيراً، وتم تغير تردد القناة وذلك من ضمن التكوير والتحديث الذي يطرأ على القناة، لذلك تزايدت معدلات البحث كثيراً جدا على مواقع البحث جوجل حول معرفة التردد الجديد لقناة كراميش، ولمعرفة التردد تابع مقالنا هذا سوف تتيح التردد على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش قناة متميزة جدا من حيث جودة القناة والمحتوى الذي تقدمه للأطفال، وأنها تعمل طوال الوقت دون انقطاع أو إعلانات غير لائقة، لذلك يثق بها الكثير من الأمهات ولا يقلقون من ترك أبنائهم أمامها، وتردد القناة جاء كالتالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11603

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون:⅚.

جودة القناة:SD.

تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي عرب سات

يمكن ضبط تردد القناة على اي من الأقمار الصناعية سواء نايل سات أوعرب سات، وذكرنا في الفقرة السابقة تردد قناة كراميش على النايل سات، وخلال هذه الفقرة سوف نذكر تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11390.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات متشابهين تماماً ولكن الاختلاف في التردد فقط.