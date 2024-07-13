كيفية التسجيل على قرعة الحج في العراق 2025 من خلال الهيئة الحج والعمرة العراقية

أطلقت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة في العراق إعلانا حول بدء التسجيل في قرعة الحج للعام الجديد، وأعلنت عن توفر رابط التسجيل الإلكتروني على موقعها الرسمي، هذا الإجراء يجعل عملية تسجيل القرعة أسهل بالنسبة للمواطنين، حيث يمكنهم الآن التسجيل عبر الإنترنت بدون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية، مما يوفر وقت وجهد كبيرين، وقد وضحت الهيئة أيضا خطوات التسجيل على قرعة الحج في العراق من خلال موقعها الرسمي.

موعد التقديم في قرعة الحج 2025 العراق

أكدت الهيئة على أهمية احترام المتقدمين لجميع الاجراءات والشروط اللازمة لضمان قبول طلباتهم وزيادة فرص نجاحهم في السحب، لذلك ينصح المتقدمون بالتحضير الجيد واتباع التعليمات لضمان سهولة عملية التقديم.

التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

يبحث العديد من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج والعمرة عن كيفية التسجيل في قرعة الحج عام 2025 في العراق، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة أن باب التقديم سيفتح في بداية العام الميلادي 2025.

الإعلان من قبل الهيئة عن جميع الإجراءات اللازمة والشروط المطلوبة لتقديم طلبات الحج عام 1446 هـ، بهدف تمكين الراغبين في أداء الفريضة من التحضير المبكر، تم توضيح ذلك من قبل الهيئة للمساعدة في إعداد الراغبين وتمكينهم من المشاركة في القرعة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتسهيل عملية التقديم عبر استخدام تقنيات التكنولوجيا.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

لتجنب الزحام في المؤسسات والمكاتب وللتسجيل في القرعة الحج في العراق عبر الإنترنت، يجب على الأفراد اتباع الخطوات التالية لاستكمال عملية التسجيل:

ادخل إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الرسمي.

انقر على زر تسجيل حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

انقر على زر الخدمات الرقمية.

اختار خدمات التسجيل لأداء مناسك الحج في عام 2025.

املأ النموذج بالبيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

أدخل رقم هاتفك الجوال وعنوان بريدك الإلكتروني لتسهيل الاتصال.

رفع الأوراق الرسمية المطلوبة على الموقع.

اضغط على زر تسجيل.

سيتم فحص المعلومات وضمان توفر جميع الشروط ثم سيتم التواصل مباشرة.

شروط التسجيل في حج العراق 2025

بالنسبة لمتطلبات التقديم لقرعة الحج عام 2025 في العراق تشمل هذه الشروط: