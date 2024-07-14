عودة صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني على شاشتك – إليك ترددات القنوات الناقلة للمسلسل

من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة هو تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، حيث أن هذا المسلسل يمتلك شعبية كبيرة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ولعل ذلك يرجع لقصته الحماسية التي تتحدث عن صلاح الدين الأيوبي وأيضًا عن الحروب التي خاضها حتى يتصدى للصليبيين بالإضافة إلى جميع الأمور المتعلقة بالدولة الأيوبية، التي تقوم بعكس صورة الدولة الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية وأنها أحد أعظم دول الشرق، وسوف نذكر لكم قنوات العرض كل ذلك سنسلط عليه الضوء خلال مقالنا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

من المقرر أن تقوم مجموعة من القنوات بعرض الجزء الثاني من هذا المسلسل، حيث أن الجزء الأول من هذا المسلسل كان يعرض على قناة الفجر الجزائرية وقنوات TRT وقناة قطر وقناه النور، ومن المقرر أن الجزء الثاني سوف يتم عرضه على تلك القنوات أيضًا، وسوف نوضح لكم خلال الفقرات القادمة تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني بشكل مفصل كي تتمكنوا من تثبيت القنوات على أجهزتكم بكل سهولة:

تردد قناة TRT على نايل سات

يمكن لجميع المتابعين استقبل تردد قناة TRT حتى يتمكنوا من متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

كذلك يمكن لكافة الأشخاص الاستمتاع بمتابعتها من مسلسل التردد الخاص بي المتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة النور على نايل سات

أما بالنسبة إلى تردد قناة النور فإنها تتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11958.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

استقطاب القناة: أفقي.

تردد قناة قطر على نايل سات

كذلك يمكنكم متابعه المسلسل أيضا على قناة قطر، وسوف نذكر لكم التردد الخاص بها تاليا:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10834.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 4/3.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة قطر على عرب سات

أما في حالة كنت ترغب في تثبيت قناة قطر على القمر الصناعي عرب فيمكنك استخدام المعلومات التالية: