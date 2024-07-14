“فرحة أطفالك لا تقدر بثمن” اضبط تردد قناة وناسة الجديد على النايل والعرب سات 2024

يمتلك تردد قناة وناسة الجديد مجموعة كبيرة جدًا من المزايا وذلك بفضل قيام إدارة القناة بتحسين جودة البث، كي توفر لمشاهديها أفضل جودة ممكنة ليتمتعوا بجميع ما تقوم القناة بتقديمه من محتوى مفيد ومتنوع، كذلك فإن القناة تتميز بشخصية لولو التي أصبحت واحدة من الشخصيات المفضلة عند عدد كبير جدًا من الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، بالإضافة أيضًا إلى أنها تقدم محتوى رائع يناسب مختلف الأطفال، والجدير بالذكر أننا سوف نقوم بعرض التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وأيضًا عرب سات خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة وناسة الجديد بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة جميع ما تقدمه القناة على شاشتها من خلال تردد التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

بينما يمكن للأشخاص الذين تعمل أجهزتهم على القمر الصناعي عرب سات أن يقوموا بتثبيت هذه القناة بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحميل قناة وناسة

أما في حال كنت ترغب في معرفة خطوات تحميل وتنزيل هذه القناة على جهازك، فيجب عليك إحضار جهاز التحكم عن بعد وتنفيذ الخطوات التالية: