“مميزات ذكية تذهلك”.. ميتا تدخل الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة التعامل مع الصور على واتساب

في تقارير صحفية عالمية نشرت مؤخرًا تم الكشف فيها عن خطوة جديدة وهامة قد تمكنت شركة ميتا الأمريكية من القيام بها وتهدف من ذلك إلى تعزيز تطبيق واتساب الخاص بالمراسلة الفورية المشفر بميزات الذكاء الاصطناعي الاستثنائي، وقد عملت الشركة على توفير هذه التحسينات في إطار جهودها المبذولة لتوفير أفضل تجربة للمستخدم تم تحسينها لتكون أكثر ذكاء بالنسبة لمستخدميها حول العالم.

تحديثات ذكية للتعامل مع الصور

في تقرير لموقع جيزمو الصيني تمت الإشارة إلى أن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب سيتمكن من الحصول على تحديث جديد يمكن من خلاله التعامل مع الصور بشكل أكثر ذكاء، بالإضافة إلى أن هذا التحديث سيجعل المستخدمين يحصلون على أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لتحسين جودة الصور والتخلص من أي صورة باهتة لديهم.

مرشحات لمكالمات الفيديو وتقنيات تحسين الصور

كما ذكر موقع واب بيتا وهو الموقع المخصص لنشر النسخة التجريبية من تحديثات وتساب وقد أكد على أن أبرز الميزات الجديدة تتضمن مرشحات مكالمات الفيديو التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزات تقنية جديدة هدفها تحسين جودة الصور الباهتة وبالتالي يوفر تجربة بصرية أفضل لجميع المستخدمين.

وعليه فقد تم العمل على توسيع نطاق الخدمات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من خلال قرار واتساب بتوسيع نطاق تشغيل الخدمات لتشمل عدد أكبر من المستخدمين في جميع دول العالم، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لطرح الميزات في الإصدار الأساسي من هذا التطبيق مما يعمل على تعزيز قدرات واتساب في تقديم أفضل تجربة محسنة للمستخدمين.

مساعد ذكي لتحليل الصور

أيضًا تعتبر أهم الميزات المثيرة التي من خلالها يتمكن المستخدم من طرح اسئلة على مساعد الذكاء حول الصور بالإضافة إلى إمكانية تحليل الصور من قبل مساعد الذكاء والتعرف على الأشياء الموجودة داخلها، أيضًا يتيح معرفة المزيد حول العناصر التي توجد في صورهم والحصول على أكثر التفاصيل المثيرة للاهتمام التي قد تكون فاتتهم.

الحفاظ على الخصوصية

أكدت شركة ميتا على أن خصوصية المستخدم محفوظة تمامًا حيث لا يتمكن المساعد من تحميل أي بيانات تخص الصور على أي خدمة سحابية، وبالتالي يضمن ذلك بقاء الصور والمعلومات الشخصية آمنة بشكل تام.