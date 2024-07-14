Link لينك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للاختبارات

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم من أهم الموضوعات التي تشغل ذهن الطلاب وأولياء أمورهم في الفترة الأخيرة، حيث أنهى الطلاب الامتحانات في يوم 18 يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي في أي لحظة، ويمكن للطلاب البحث عنها عن طريق الاسم أو رقم الجلوس، كما يمكن استخراجها من خلال موقع الوزارة الرسمي أو موقع الإدارة العامة للاختبارات، وفي السطور التالية نوفر لكم روابط وخطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي باليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم

يستطيع جميع الطلاب البحث عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم من خلال منصة الإدارة العامة للاختبارات التي تقدم هذه الخدمة وتتيح الاطلاع على الدرجات في كل المواد ومجموع الطالب والنسبة المئوية، وكل ما عليك للاستعلام عبر هذه المنصة هو اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات باليمن .

من القائمة الرئيسية اختر قسم نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة الثالث الثانوي.

سجل السنة الدراسية.

حدد تخصص الطالب سواء كان علمي أو أدبي.

اكتب رقم الجلوس.

سجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على أيقونة البحث.

نتائج الثانوية العامة اليمن موقع الوزارة

يستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن عن طريق الاسم أو رقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الذي يوفر هذه الخدمة للطلاب من كل المحافظات بصورة مجانية، وتتلخص خطوات الاستعلام من خلاله فيما يلي:

الذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

حدد الصف الثالث الثانوي.

اختر السنة الدراسية 2024.

اكتب البيانات اللازمة ورقم الجلوس.

اضغط على زر أنا لست روبوت.

بعد الانتهاء انقر على أيقونة عرض النتيجة.

تظهر لك النتيجة على الفور.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2024

يتم الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن التعرف عليها بشكل الكتروني من خلال الرابط الرسمي للوزارة، والذي يتم من خلاله نشر كافة الأخبار الخاصة بالعملية التعليمية وخاصة نتائج الامتحانات، حيث يترقب ظهور النتائج آلاف الطلاب في جميع المحافظات اليمنية.