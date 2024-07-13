كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات العراقية

يكثر البحث بشدة على كافة محركات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إذ يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود عن جدول كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عام 2024، بهدف معرفة تاريخ نشر الأسماء والتحقق من وجود اسمهم في الكشوف، وضعت الحكومة العراقية العديد من المعايير والشروط لتقديم طلبات الدعم سنقدم لكم التفاصيل في هذا المقال.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت الحكومة العراقية بتخصيص منصة “مظلتي” للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والدعم بسهولة، وتعد هذه المنصة أحد المواقع الهامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الاستعلام عبر هذه المنصة:

ادخل إلى موقع منصة مظلتي الرقمية الرسمي.

أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

سوف تظهر لك عدة خدمات إلكترونية يجب اختيار خدمة رقم الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم الوجبة والمحافظة المعنية.

اكتب المعلومات المطلوبة في الحقول المحددة وتحقق من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

سيتم عرض أسماء الأشخاص المستفيدين خلال بضع ثواني.

تنزيل القوائم والبحث عن الاسم المطلوب بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي الشروط: