“البيبي للصغير بيعيط كتير” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أروع الأناشيد

قناة طيور الجنة هي واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي يتابعها الأطفال بشكل كبير، لها تأثير إيجابي كبير على حياة الأطفال بسبب المحتوى الإسلامي المميز الذي تقدمه، بالإضافة إلى اهتمامها بتعليم الأطفال الأبجدية والأرقام، يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال معلومات التردد التي توفرها القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 علي القمر الصناعي نايل سات

قامت القناة بتوفير تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد للعام 2024، حيث قدمت القناة خدمة ضبط التردد عبر مجموعة من الأقمار الصناعية ليتمكن المشاهدون من متابعة جميع المحتويات والأفلام والمسلسلات التي تعرض بشكل يومي، ومن بين هذه الأقمار الصناعية قدمت القناة بيانات الضبط على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد هو: 11258.

استقطاب القناة: الأفقي H.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ما هي مميزات برامج ومحتوى قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بيبي عام 2024 بميزات عديدة إلى جانب محتواها الطفولي المميز الذي يجذب جميع الأطفال الصغار، ومن بين أهم تلك الميزات: