فوق الممتاز.. إليك سعر ومواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra بالمملكة العربية السعودية                                  

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو أحدث إصدارات سامسونج في عالم الهواتف الذكية، ويعكس تفوقها التقني والتصميمي ويأتي الهاتف بمجموعة من الميزات الفريدة التي تضعه في مقدمة المنافسة، فهو يدعم شريحتين من نوع Nano Sim وشبكات الجيل الخامس 5G، مما يضمن تجربة اتصال فائقة السرعة.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

المواصفات التفاصيل الشريحة يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim NFC يدعم الشبكات يدعم الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، الجيل الخامس 5G الأبعاد 79×162.3×8.6 ملم الوزن 233 جرام مقاومة الماء والغبار شهادة IP68، مقاوم حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة القلم يأتي بقلم S Pen بوقت تأخير 2.8 ملي ثانية، يتم وضع القلم داخل جسم الهاتف الخامات ظهر زجاجي محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم الشاشة مسطحة، ثقب في منتصف الشاشة، Dynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440×3088 بكسل، 505 بكسل لكل إنش، تردد 120Hz، تدعم HDR10+، حماية Corning Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة الذاكرة (الإصدار الأول) 256 جيجا بايت UFS 4.0، ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت الذاكرة (الإصدار الثاني) 512 جيجا بايت UFS 4.0، ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت الذاكرة (الإصدار الثالث) 1 تيرا بايت UFS 4.0، ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

في المملكة العربية السعودية، يتوفر الهاتف بسعر 4200 ريال للنسخة ذات السعة التخزينية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، بينما يصل سعر النسخة ذات السعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام إلى 5000 ريال أما في الإمارات العربية المتحدة، فيأتي الهاتف بسعر 3400 درهم للنسخة ذات السعة التخزينية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وبسعر 4000 درهم للنسخة ذات السعة التخزينية 512 جيجا مع 12 جيجا رام وتعد هذه الأسعار تنافسية جدا بالنظر إلى الميزات القوية والمواصفات العالية التي يقدمها هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra.