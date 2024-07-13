من هنا.. كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

تعد الرعاية الاجتماعية جزء أساسي من دعم المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياج ومن خلال منصة مظلتي، يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 تعد منصة مظلتي واحدة من المبادرات الحكومية الهامة في العراق، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للبدء في عملية الاستعلام، يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي ل منصة مظلتي بعد الوصول إلى الموقع، يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بياناته الشخصية.

في حال كان المستخدم جديد، يجب عليه إنشاء حساب جديد عبر إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المحمول.

بعد تسجيل الدخول، يمكن الوصول إلى خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال القائمة الرئيسية للمنصة عادة ما تكون هذه الخدمة موجودة تحت قسم الخدمات الإلكترونية أو الاستعلامات.

يتطلب الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب الخاص بالمستفيد وبعد إدخال هذه البيانات، يجب النقر على زر استعلام لبدء عملية البحث.

بعد النقر على زر استعلام، ستقوم المنصة بعرض قائمة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

يمكن للمستخدم البحث في هذه القائمة باستخدام اسمه الشخصي أو رقم الطلب للتأكد من شموله في البرنامج.

نصائح هامة عند الاستعلام عبر منصة مظلتي

قبل إدخال أي بيانات، تأكد من صحتها لتجنب أي خطأ قد يؤدي إلى عدم ظهور النتيجة.