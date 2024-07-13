هنا رابط التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على وحدة سكنية مناسبة واهم الشروط

كثرت عمليات التسجيل في موقع برنامج سكنات العدل 3 حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من مليون و120 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة وقد تم فتح رابط التسجيل المباشر منذ الساعة التاسعة يوم الجمعة الماضي، وشهدت العمليات استجابة كبيرة وسرعة فائقة من جميع أنحاء الجزائر تمكن الجميع من التسجيل في سكنات البرنامج سواء عبر تطبيق الهاتف المخصص أو الموقع الرسمي، الأمر الذي جعل عملية الاشتراك متاحة للجميع بسهولة ويسر وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

خطوات التسجيل في عدل 3

يمكن للأفراد التسجيل في مشاريع سكنات عدل 3 من خلال الموقع الإلكتروني واتباع الإرشادات المدرجة فيه.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني عدل.

الضغط على تسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار الولاية التابع لها المقدم.

إدخال رقم التعريف الوطني.

كتابة رقم الضمان الاجتماعي.

كما يجب كتابة رقم الهاتف الجوال.

يجب تأكيد البيانات عن طريق إرسال رسالة تأكيد إلى الرقم المسجل للهاتف.

متى موعد غلق التسجيل في عدل 3 ؟

سيتم إغلاق التسجيل عبر عدل مساء الجمعة عند الساعة السادسة مساءً، ومن الممكن تمديد فترة التسجيل للمواطنين حتى الأسبوع القادم حيث يوجد العديد من الناس الذين لم يسجلوا حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، ويُعتبر اليوم الجمعة فرصة أخيرة قبل انقضاء المهلة وبالرغم من عدم تحديد وزارة الإسكان والتخطيط لموعد نهائي، يوجد إشارات تشير إلى أن الجمعة قد يكون آخر يوم للتسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024

يجب على الأفراد الذين يرغبون في التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 أن يتوافروا على الشروط التالية: