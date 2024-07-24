ميزة جديدة في واتساب (اضافــــــات جامدة).. واتس أب يبهر الجميع بهذه الاضافة سابق صحابــك واعرفها حالا

مع التطور الهائل الذي طال التكنولوجيا الحديثة والذي لا يتوقف يوم عن يوم فإن تطبيق واتساب يقوم دائما بإضافة ميزة جديدة في واتساب، حيث يتطلع المستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على الميزات الجديدة التي يضيفها المطورون إلى تطبيق المراسلة والدردشات الأول في العالم وهو تطبيق واتساب ماسنجر، حيث تقوم شركة ميتا باختبار ميزة جديدة وهي ميزة تقويم الرسائل وذلك تمهيدا لطرحها لجميع المستخدمين.

ميزة جديدة في واتساب

أعلنت شركة ميتا وهي المسؤولة عن تطوير تطبيق واتس اب من أن التطبيق يخضع الآن لاختبار ميزة جديدة من المفترض أن يتم تعميمها على جميع المستخدمين في النسخة القادمة من التطبيق، وتتمثل ميزة جديدة في واتساب في التالي:

تتمثل الميزة الجديدة في إضافة شكل على هيئة تقويم أو رزنامة يمكن من خلاله البحث عن الرسائل بكل سهولة من خلال هذا التقويم أو الرزنامة.

وجدير بالذكر أن هذه الميزة تعمل على هواتف الآيفون ولكن تم الآن طرحها للاختبار حتى يتم إضافتها إلى المستخدمين لأجهزة الأندرويد.

ومما لا شك فيه أن الكثير من المستخدمين كانوا يتطلعون إلى هذه الميزة من مستخدمي أجهزة الأندرويد.

مميزات الإضافة الجديدة في واتساب

بالتأكيد فإن ميزة جديدة في واتساب الجديدة تحمل الكثير من المميزات التي يتطلع إليها مستخدمي التطبيق وتتمثل هذه المميزات في التالي:

من أهم مميزاتها هو حرص القائمين على التطبيق تسهيل عملية البحث على الرسائل للمستخدمين.

حيث يمكن من خلال هذه الميزة الوصول إلى الرسائل القديمة الخاصة بالمستخدمين بكل سهولة وذلك من خلال الضغط على أيقونة التقديم الجديدة التي تم إضافتها.

حيث يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة التقويم في البحث ومن ثم تحديد التاريخ الذي يرغب في البحث عن الرسائل فيه وبالتالي يتم الوصول إلى الرسائل بشكل أسرع.

ميزة الترجمة في واتساب

بعض الهواتف توفر ميزة الترجمة الفورية التي تتيح لك ترجمة النصوص مباشرة داخل التطبيق بدون الحاجة للخروج منه،تعتمد هذه الميزة على إعدادات النظام والتطبيقات المدعومة، خطوات استخدام الترجمة في واتساب تاتي كالتالي