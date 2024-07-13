تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 في السعودية والدول العربية

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أبرز الشركات الموجودة على مستوى العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتقدم الشركة العالمية العديد من الهواتف المتميزة التي تنافس هواتف آبل وغيرها من الشركات العالمية، وكانت قد أعلنت الشركة عن هاتف متميز منذ فترة وهو Samsung Galaxy A54، ونتطرق اليوم إلى إمكانيات هذا الهاتف وسعره الرسمي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Samsung Galaxy A54 في عام 2023، ولاقى هذا الهاتف نسبة شراء عالية ولا يزال يتم بيعه في المحلات، ويتمتع هاتف سامسونج بإمكانيات كبيرة جداً جعلته واحد من أفضل هواتف سامسونج حيث يتمتع بالآتي:

شاشة الهاتف من النوع Super AMOLED وبمعدل تحديث 120 هيرتز وقياسها 6.4 إنش.

بطارية الهاتف كبيرة 5000 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع بمقدار 25 وات.

كاميرا الهاتف متميزة 50 ميجا بيكسل بجانب كاميرا 12 وأخرى 5 ميجا بيكسل وأمامية 32 ميجا بيكسل.

سعة تخزين كبيرة جداً 256 أو 128جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية ممتاز 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت.

نظام التشغيل: أندرويد 13.

المعالج من النوع Exynos 1380.

يدعم الهاتف بصمة أسفل الشاشة سريعة جداً.

وزن الهاتف خفيف حيث يزن 202 جرام فقط.

تصميم الهاتف أنيق ويتمتع بمظهر ممتاز.

سعر الهاتف الرسمي في المملكة والدول العربية

يتميز هاتف Samsung Galaxy A54 بسعر متوسط، حيث سجل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية مبلغ 1200 ريالاً سعودياً، وسعر 17500 جنيه مصري في جمهورية مصر العربية، كما سجل سعر الهاتف في الإمارات العربية المتحدة 1150 درهم إماراتي، وتلك الأسعار بالكامل لأعلى فئة من هاتف سامسونج العالمي.