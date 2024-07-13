خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 A.A.D.L وأعداد المسجلين في البرنامج

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن عدد المتقدمين حتى الآن لبرنامج سكنات عدل 3، الذي يُعد من أبرز برامج الخدمات السكنية في الجزائر، حيث يوفر هذا البرنامج وحدات سكنية بأسعار مدعومة من الحكومة، لوحظ إقبال كبير على التسجيل في هذا البرنامج من قبل المواطنين المقيمين داخل البلاد والمغتربين على حد سواء، وقد أعادت وزارة الإسكان الجزائرية فتح باب التقديم لسكنات عدل 3 في يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من يوليو، كما بينت الوزارة خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 التي يمكن إتمامها إما من خلال وكالة عدل أو عبر التطبيق الخاص بعدل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يمكنك بسهولة التسجيل في سكنات عدل 3 A.A.D.L، إما من خلال منصة عدل 3 الإلكترونية أو عبر تطبيق عدل 3 المتاح على جوجل بلاي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول على وكالة عدل.

أو يمكنك تحميل تطبيق عدل 3 من متجر جوجل بلاي.

اضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

أدخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهاتف.

سيتم إرسال رسالة إلى رقم هاتفك تحتوي على الرقم التسلسلي.

استخدم الرقم التسلسلي لتسجيل الدخول في استمارة عدل 3.

بعد ذلك، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وضعت وزارة الإسكان الجزائرية مجموعة من المعايير التي يتم بموجبها تحديد الأشخاص المؤهلين عند التسجيل في سكنات عدل 3 للاستفادة من البرنامج، وتشمل هذه الشروط الآتي:

أن يكون المتقدم من جنسية جزائرية.

ألا يقل عمر المتقدم عند التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 عن 21 عامًا.

أن لا يمتلك المتقدم أية أراضي أو عقارات.

أن لا يكون قد استفاد من أي برامج سكنية سابقة.

أن يكون للمتقدم دخل ثابت يمكّنه من سداد الأقساط الشهرية.

أن تكون للمتقدم سيرة حسنة.

أعداد المسجلين في برنامج سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية مؤخرًا عن افتتاح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من برنامج سكنات عدل 3، وقد شهد هذا الإعلان إقبالاً كبيراً من المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة من الحكومة.

بحسب آخر الإحصائيات التي أجرتها الوزارة في السابع من يوليو، فقد بلغ عدد المتقدمين لبرنامج سكنات عدل 3 حوالي 510,817 مواطن، وأكدت الوزارة أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها بدقة خلال عملية التقديم لضمان التسجيل الصحيح، منها ضرورة توفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ويجب أن تنطبق الشروط الموضوعة على المتقدم.

يُذكر أن باب التقديم لسكنات عدل 3 لا يزال مفتوحًا، حيث يمكن التقديم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.