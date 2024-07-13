بشكل رسمي فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق.. سجل الآن

بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق لأداء فريضة الحج، وذلك بفضل التحول الرقمي الذي جعل التقديم على الحج إلكترونياً ممكناً الآن، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين ندعوكم في هذا السياق لزيارة رابط التسجيل في الحج والتعرف على الخطوات المطلوبة تابعونا للمزيد من المعلومات.

التسجيل على قرعة الحج في العراق 2025

الراغبون في أداء فريضة الحج لعام 2025 في العراق يمكنهم التسجيل عن طريق زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الرسمي على الرابط hajj.gov.iq واتباع التعليمات الموجودة هناك.

في البداية يتم زيارة موقع اللجنة العليا للحج والعمرة في العراق.

من ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم ملء البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار خيار التسجيل في قرعة الحج والعمرة من القائمة الرئيسية.

الإجابة على الأسئلة للتحقق من الهوية.

قراءة التعليمات والشروط والموافقة عليها.

تأكيد صحة إدخال البيانات الشخصية والتأكد من دقتها.

الضغط على زر “تسجيل”.

عند الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال رسالة نصية إلى الشخص المسجل تؤكد نجاح عملية التسجيل.

شروط التسجيل في رحلة حج العراق لعام 2025

سنضع بعض الشروط الضرورية للتسجيل في حج العراق لعام 2025، وهي كالتالي: