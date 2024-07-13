نتائج السادس الاعدادي 2024 عبر موقع “نتائجنا”

يترقب العديد من الطلاب و أولياء الأمور ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 ولقد أصبح هذا الحديث الأكثر تداولًا بين الكثيرين، هذا لأن المرحلة السادسة الاعدادي تعد من المراحل الحاسمة التي ستحدد مصير الطلاب في باقي إتمام المسيرة التعليمية، وهناك بعض المصادر التي أكدت أن النتائج سوف يتم رفعها و إعلانها من خلال منصة ملازمنا التي انطلقت من قبل وزارة التربية العراقية، أيضًا أوضح لنا من مصادر موثوقة بوزارة التربية العراقية أنه قد تم الانتهاء من إحصاء كافة النتائج وفي فترة قصيرة سوف تطلق الوزارة ملفات حامله جميع نتائج طلاب المرحلة السادسة الاعدادية، ومن خلال مقالنا هذا ننقل لكم أسماء المنصات والمواقع التابعة لوزارة التربية العراقية وكذلك كافة التفاصيل عن كيفية العثور على النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2024

رابط موقع نتائجنا لإعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 بعموم المحافظات العراقية

اوشكات مواقع ومنصات الوزارة على إعلان وإظهار النتائج الخاصة بالسادس الاعدادي 2024 بكافة المحافظات العراقية، وها قد انتهت الامتحانات منذ فترة قليلة، وسرعان ما بدأت وزارة التربية والتعليم في مراجعة الامتحانات حتى تحصي النتائج و التي سوف تظهر مباشراتًا على الموقع الخاص بالوزارة حيال تمام الانتهاء من التصحيحات و إحصائية كافة النتائج، وهذا بعد مرور بعض من الوقت ليس بتطويل، وتباين لدينا أيضًا أن ظهور النتائج سيكون من خلال منصة نتائجنا وهذا لانهو الموقع الرسمي و المؤكد لإظهار النتائج الي الطلاب وكذلك الحساب الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكان الهدف من ذلك تخفيف الضغط على الطلاب أثناء بحثهم عن النتائج.

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق

يستطيع كلاً من الطلاب أو حتى أولياء الأمور العثور على نتائج السادس الاعدادي 2024، وهذا إذ قامت بالتوجه إلى منصة ملازمنا التابعة لوزارة التربية العراقية، والأمر ليس بصعب كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات التالية ستتمكن من العثور على نتيجتك أو نتيجه اى شخص اخر، وتكون تلك الخطوات كالآتي:

التوجه إلى منصة ملازمنا أو الحساب الرسمي لوزارة التربية العراقية.

انقر على خانة السادس الاعدادي.

قم بتسجيل اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب.

انقر على زر تنزيل المدونة بجانب المحافظة.

الإشارة إلى اسم المدرسة التابع لها وبعد قم بالتمويل.

من ثم ستجد كافة النتائج فقط قم بالبحث عن نتيجتك الخاصة من بينهم.