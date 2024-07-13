شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين بالرقم القومي

تزايد إهتمام الكثير من المواطنين عن ما يتعلق بإضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث يتم البحث عن أهم الشروط التي يلزم توافرها حتى يتم الحصول على هذه الخدمة بكل بساطة، كما يلزم إتباع بعض الخطوات التي وضعتها وزارة التموين حتى يتم إضافة المواليد الجدد، وتساهم هذه الخطوة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع لمواجهة تحديات الحياة الصعبة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2024

هناك بعض الخطوات التي يلزم إتباعها حتى يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2024، وهذه الخطوات كما يلي:

يتم التوجه لرابط منصة بوابة مصر الرقمية حتى يتم إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية.

ومن ثم يتم بتسجيل الدخول على المنصة في حالة إمتلاكك لحساب سابق، أما في حالة عدم وجود حساب مفعل يلزم إنشاء حساب جديد على المنصة.

ومن ثم يتم الدخول على النافذة الرئيسية التي توجد في قسم التموين.

يتم كتابة كافة المعلومات التي تُطلب منك وهي تاريخ الميلاد وكتابة إسم المولود والرقم القومي.

التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها.

إتمام باقي الخطوات ليتم تسجيل المواليد الجدد.

إرسال الطلب حيث تقوم الجهات المختصة على دراسة الطلب، وفي حال قبول الطلب سيتم إرسال رسالة لك بقبول الطلب.

من هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد بالتموين؟

طبقا لقرارات وزارة التموين تم تحديد فئات معينة يتم إضافة المواليد التابعين لهم على بطاقات التموين وهذه الفئات كما يلي:

جميع المستفيدين لمعاش تكافل وكرامة.

كل المستفيدين لمعاش التضامن الإجتماعي.

كافة المستفيدين لكارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الأسر البديلة.

جميع أبناء الشهداء وزوجاتهم.

ما أهم الشروط اللازمة لإضافة المواليد الجدد؟

قامت وزارة التموين بوضع شروط معينة ليتم إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين وجاءت الشروط كما يلي:

يلزم ألا يزيد عدد الأفراد الذين يتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أشخاص.

يشترط أن يكون المعاش الذي يتم أخذه شهرياً عن 2500 جنيه.

يجب تقديم نسخة من البطاقة الشخصية للأب وبطاقة التموين.

يجب أن يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى إضافة شهادات الميلاد لكل المواليد المراد إضافتهم لبطاقة التموين.