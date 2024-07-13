موقع “Moed.gov.sy” نتائج الصف التاسع 2024 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

موقع نتائج الصف التاسع 2024 سوريا توفر وزارة التربية والتعليم من خلاله خدمة استخراج النتائج بسهولة، وتزداد التساؤلات من الطلاب وأولياء أمورهم حول موعد الإعلان عن النتيجة، حيث أن هذه المرحلة ذات أهمية كبيرة في حياة الطلاب وتقوم بتحديد مستقبلهم، وقد أكدت الوزارة أنه لم يتبقى الكثير على الإعلان عن النتيجة، وسيتمكن الطلاب بعدها من البحث عنها إلكترونيًا باتباع خطوات بسيطة باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، وفي السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

موقع نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رابط موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا، وقد أوضحت وزارة التربية السورية الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام والتعرف على درجة الطالب في كل المواد بالتفصيل وتتلخص الخطوات فيما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية.

أو الإنتقال إلى موقع نتيجة نت.

اختر نتائج الامتحانات.

اختر المرحلة الدراسية وهي الصف التاسع.

حدد الدور الأول واختر السنة الدراسية.

سجل بيانات الطالب اللازمة والمحافظة التابع لها.

اكتب اسمه الثلاثي ورقم الاكتتاب.

اختر أيقونة عرض النتيجة.

انتظر قليلاً حتى تظهر الدرجات بالتفصيل والمجموع الكلي.

تطبيق نتائج التاسع سوريا 2024

استعلم عن نتائج الصف التاسع في سوريا، حيث أن موقع الوزارة ليس الوسيلة الوحيدة المتاحة للاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، حيث قامت وزارة التربية السورية بتوفير طريقة أخرى للاستعلام وهي من خلال تطبيق إلكتروني رسمي يقدم هذه الخدمة للطلاب، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة من متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد أو من خلال آب ستور لأصحاب هواتف الآيفون، وبعد تحميل التطبيق وتثبيته، يتم فتحه عبر الجوال وتسجيل الدخول وكتابة بعض البيانات اللازمة مثل اسم الطالب ورقم الاكتتاب حتى يتم استخراج نتيجة الطالب بسهولة.