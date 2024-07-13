نتائج السادس الاعدادي بالاسم ورقم الاكتتاب 2024

بعد أن إنتهى طلاب الصف السادس الاعدادي من أداء الاختبارات تم البدء في عملية التصحيح ورصد النتائج على الفور، وبعد أن تزايدت الأسئلة عن موعد ظهور النتيجة، تم إتاحة روابط الكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن هذه النتائج بكل سهولة بالإسم فقط، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية بأنه يتم إتمام تصحيح نتيجة الصف السادس على أكمل وجه حتى يتم إعلانها في أقرب وقت.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية لكافة طلابها بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج المتعلقة بالصف السادس الاعدادي لعام 2024 وذلك من خلال الدخول على موقع “نتائجنا”، وقد أوضحت الوزارة بأنه يتم تصحيح كل أوراق الإمتحانات الخاصة بالصف السادس الاعدادي ومن ثم سيتم رصد النتائج ومراجعة الأوراق والدرجات، ويمكن أن يتم الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق بالإسم فقط، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه لرابط موقع نتائجنا.

ومن ثم يتم النقر على “لست روبرت”.

النقر على “نتائج الامتحانات”.

ومن ثم يتم تحديد “نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024.

النقر على خيار “تنزيل الملف” الذي يوجد بجانب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ومن ثم يتم تحميل النتيجة وذلك بصيغة ال pdf، ثم يتم الدخول على الملف والبحث على النتيجة بكتابة الإسم.

كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق بموقع الوزارة العراقية

يمكن الاستعلام والحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية وهذا عن طريق إتباع الخطوات التالية على الترتيب:

الذهاب لموقع وزارة التربية العراقية.

النقر على “لست روبوت”.

في حالة ظهور خبر النتيجة يلزم أن يتم النقر عليه على الفور.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم يتم كتابة الإسم الخاص بالطالب.

ومن ثم يتم النقر على “عرض النتيجة”.