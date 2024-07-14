طريقة التقديم على شقق تعاونيات الإسكان الجديدة 2024 وشروط حجز الشقق الجديدة

شقق تعاونيات الإسكان التي قامت وزارة الإسكان في مصر بالإعلان عن فتح باب الحجز لها، حيث أوضحت الوزارة أن كراسة الشروط من أجل هذه الشقق أصبحت جاهزة ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على هذه الوحدات السكنية سحب الكراسة وهذه الوحدات تتواجد في العديد من المدن الجديدة وتعتبر الشقق نصف تشطيب بالإضافة إلى أنها تخصص بنظام القرعة العلنية ولكن يجب العلم أن نتيجة القرعة تعتبر نتيجة نهائية ولا يمكن التعديل عليها.

شقق تعاونيات الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان المصرية أن حجز الشقق السكنية الجديدة المعروفة بـ شقق تعاونيات بدء ويمكن التعرف على التفاصيل لهذه الشقق عبر كراسة الشروط، وتكون تفاصيل الشقق كما يلي:

التقسيط لهذه الشقق يكون مرن ويبدأ من ثلاث سنوات وقد يصل إلى عشر سنوات.

الشقق متوفرة في خمس مدن وفي كل مدينة تكون الشقق بمساحات مختلفة.

شقق مدينة 6 أكتوبر تبدأ المساحة بها من 125 مترًا وصولًا إلى 130 مترًا.

أما شقق القاهرة الجديدة تكون المساحة بها حوالي 109 مترًا.

كما أن شقق العاشر من رمضان المساحة لها تتراوح بين 100 مترًا إلى 150 مترًا.

شقق مدينة بدر تكون مساحتها حوالي 125 مترًا.

تصل مساحة شقق مدينة السويس إلى 100 مترًا.

شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

قامت وزارة الإسكان بتحديد بعض الشروط التي يلزم أن تتوفر في الراغبين بالتقدم على الشقق الجديدة، وهذه الشروط تتمثّل في الآتي: