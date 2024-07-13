رابط مباشر الان .. لينك نتائج السادس الاعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا الوزاري بالرقم الامتحاني

يترقب العديد من الطلاب تفعيل لينك نتائج السادس الاعدادي 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك بعد مرور أسبوع تقريباً على انتهاء الاختبارات التي استمرت حتي اليوم الثاني من الشهر الجاري، ولهذا تزايدت التساؤلات حول موعد إعلان النتائج، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستتيح النتائج عبر عدة طرق مشابهة لتلك التي استخدمت في إعلان نتائج السادس الابتدائي والثالث المتوسط، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج السادس الإعدادي فور صدورها عبر الإنترنت.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2024

يتزايد البحث من قبل الطلاب عن لينك نتائج السادس الاعدادي 2024 من أجل الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة، وتمثل تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية، حيث تعتبر البوابة الأخيرة للعبور نحو الجامعات والمعاهد والكليات، ويمكنكم الاطلاع على نتائجهم عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع ملازمنا .

. أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

وعند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، انزل إلى أسفل الصفحة للعثور على قسم نتائج الصف السادس الإعدادي.

اختر خيار “نتيجة الدور الأول” لتتمكن من رؤية النتائج النهائية الخاصة بالدور الأول.

اضغط على خيار “تنزيل النتيجة” لتحميل ملف النتيجة إلى جهازك.

وبعد تنزيل الملف، يمكنك فتحه وطباعته للاحتفاظ بنسخة ورقية من النتيجة.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في العراق في منتصف الأسبوع المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت وزارة التربية من الانتهاء من مراجعة ورصد وتصحيح نماذج الامتحانات في جميع المحافظات العراقية، وسيتم رفع النتائج على المنصات الرسمية من خلال لينك نتائج السادس الاعدادي 2024 فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لضمان دقة النتائج وصحتها، ومن المقرر أن تكون النتائج مرتفعة بشكل كبير عن الأعوام الماضية وهذا بعكس الجهد المبذول من قبل الوزارة.