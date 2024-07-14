إيه هي شروط معهد فني صحي للتمريض وهل طلاب الدبلومات يقدروا يخلوها

شروط معهد فني صحي للتمريض، بعد المعهد الفني الصحي للتمريض الموجود في مستشفى جامعة الأزهر إحدى أهم وأبرز مؤسسات التعليم في مصر والتي تقدم العديد من البرامج التدريبية الخاصة بمجال التمريض د، حيث أن الهدف من ذلك هو تغذية الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة من أجل الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي بكفاءة ومهارة عالية، علما بأن المعهد لا يقبل سوى ما تتوفر بهم عدد من الشروط التي وضعها مسبقاً، لهذا مع اقتراب فتح التسجيلات تزايدت معدلات البحث من قبل الراغبين في التقديم على شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي والتي تكون عبارة عن متطلبات مختلفة سواء أكاديمية أن جسدية وشخصية أو صحية وذلك من أجل أن يكونوا لديهم القدرة الكافية على استيعاب ما يقدم لهم.

شروط معهد فني صحي للتمريض

تتعدد الشروط التي وضعها المعهد الفني الصحي للتمريض، حيث يجب أن يتطلع عليها الراغبين في التقديم لمعرفة مدى توفر هذه الشروط بهم، وتتلخص هذه الشروط في عدة نقاط على النحو التالي:

الجنسية المصرية شرط أساسي للطالبات، كما يجب أن تكون مسلمة.

لابد أن تتميز الطالب بحسن السير والسلوك.

عمر الطالب لا يقل عن 14 عام ولا يتخطى 17 عام وذلك خلال بداية أول أكتوبر في العام الدراسي.

لابد من حصول الطالبات على شهادة الإعدادية الأزهرية أو العامة.

يجب أن تكون الطالبة خريجة دفعة حديثة 2023/2022.

يجب أن يكون الإنجليزي هو اللغة الأولى أو الثانية.

الحد الأدنى للالتحاق في معهد فني صحي للتمريض يجب أن يتخطى 400 درجة من المجموع الكلي في الإعدادية الأزهرية، بينما في الإعدادية العام ينبغي حصولها على نسبة 75% من المجموع الكلي.

إمضاء تعهد على أنه لا يسمح للطالبات الزواج خلال فترة الدراسة.

الأوراق المطلوبة وشروط معهد فني صحي للتمريض

يجب تحضير عدد من المستندات عند التقديم على المعهد الفني التمريض وهي كالآتي: