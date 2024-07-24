اكتشـــف مهمات جاتا 5 GTA بعد أخر تحديث + باقــــة من أقوي كلمات سر جي تي اي تجعلك ملكها

يبحث عن مهمات جاتا 5 عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتميز لعبة جاتا بأنها من الألعاب الإلكترونية التي تحاكي الواقع بشكل كبير من رسومات ذات جودة عالية وأحداث قتالية ومعارك وسط المدن الكبيرة، حيث يمكن لجميع اللاعبين التجول في كل مكان وسط المدينة الأكثر بغضاء وكراهية في عالم الألعاب الإلكترونية، والمهمات من الأمور التي تساعد اللاعب على تخطي مراحل اللعبة المختلفة.

مهمات جاتا 5

تحتوي لعبة جاتا على الكثير من المهمات التي يمكن للاعب تنفيذها والحصول على العديد من الامتيازات بعد ذلك ومن أهم مهمات جاتا 5 ما يلي:

مهمات مايكل دي سانتا

Prologue مهمة سرقة بنك في شمال يانكتون.

Franklin and Lamar مهمة لقاء مع فرانكلين.

Father/Son مهمة إنقاذ يخت جيمي.

Friend Request مهمة اقتحام شركة Lifeinvader.

Marriage Counseling مهمة مطاردة تينيس كوتش.

Fame or Shame مهمة إنقاذ تريسي من برنامج تلفزيوني.

Caida Libre مهمة إسقاط طائرة.

Monkey Business مهمة عملية اقتحام منشأة FIB.

مهمات فرانكلين كلينتون

من أبرز مهمات جاتا 5 هي مهمات فرانكلين كلينتون والتي تتميز بعدة مميزات ولذلك فإن اللاعبين حريصين على تنفيذها وتتمثل المهمات في التالي:

Franklin and Lamar مهمة سرقة سيارات.

Repossession مهمة استعادة دراجة نارية.

Chop مهمة ملاحقة سيارة مع كلب فرانكلين.

The Long Stretch مهمة اشتباك مع عصابة.

Hotel Assassination مهمة اغتيال في فندق.

Hood Safari مهمة شجار في جروف ستريت.

Pack Man مهمة نقل سيارات مسروقة.

Lamar Down مهمة إنقاذ لامار.

المهمات المشتركة

هناك عدة مهمات مشتركة في جميع مراحل جاتا ومن أبرزها ما يلي:

The Jewel Store Job مهمة سرقة محل مجوهرات.

The Paleto Score مهمة سرقة بنك في بلدة صغيرة.

The Bureau Raid مهمة اقتحام مكتب FIB.

The Big Score مهمة سرقة بنك كبير.

شفرات جي تي اي 5

إليك بعض الشفرات الشائعة للعبة “GTA V” على أجهزة الكمبيوتر، بلايستيشن، وإكس بوكس. يجب إدخال الشيفرات أثناء اللعب وليس في قائمة التوقف. يمكن إدخال الشيفرات باستخدام الهاتف المحمول في اللعبة (بالضغط على زر UP على لوحة الاتجاهات واستخدام الأرقام أدناه)، أو باستخدام الأزرار المناسبة على وحدة التحكم:

Full Health and Armor: TURTLE

Lower Wanted Level: LAWYERUP

Raise Wanted Level: FUGITIVE

Invincibility (5 minutes): PAINKILLER

Recharge Ability: POWERUP

Skyfall: SKYFALL

Super Jump: HOPTOIT

Fast Run: CATCHME

Fast Swim: GOTGILLS

Slow Motion Aim: DEADEYE (يمكن إدخالها 3 مرات لزيادة التأثير)

على بلايستيشن تساعد علي تنفيذ مهمات جاتا 5:

Full Health and Armor: (مربع) (L1) (دائرة) (R2) (X) (مربع) (دائرة) (يمين) (مربع) (L1) (L1) (L1)

Lower Wanted Level: (دائرة) (يمين) (دائرة) (يمين) (يسار) (مربع) (مثلث) (يسار)

Raise Wanted Level: (R1) (R1) (دائرة) (R2) (يسار) (يمين) (يسار) (يمين) (يسار) (يمين)

Invincibility (5 minutes): (يمين) (X) (يمين) (يسار) (يمين) (R1) (يمين) (يسار) (X) (مثلث)

Recharge Ability: (X) (X) (مربع) (R1) (L1) (X) (يمين) (يسار) (X)

Skyfall: (L1) (L2) (R1) (يمين) (يسار) (يمين) (يسار) (L1) (L2) (R1) (يمين) (يسار) (يمين) (يسار)

Super Jump: (يسار) (يسار) (مثلث) (مثلث) (يمين) (يمين) (يسار) (يمين) (مربع) (R1) (R2)

Fast Run: (مثلث) (يسار) (يمين) (يمين) (L2) (L1) (مربع)

Fast Swim: (يسار) (يسار) (L1) (يمين) (يمين) (R2) (يسار) (L2) (يمين)

هل يمكن تثبيت جاتا 5 علي الهاتف