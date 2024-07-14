“طري ولذيذ” خلطة الحوواشي وطريقة التسوية علشان مينشفش منك

خلطة الحوواشي وطريقة التسوية، يعد الحواوشي إحدى أشهى الاكلات التي يحب الجميع تناولها سواء الكبار أو الصغار، وما يميز هذه الوصفة هو طريقة تحضيرها السهلة، حيث يمكنك تحضيرها بسهولة كبيرة في المنزل وتقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، فهو عبارة عن خبز بلدي يتم وضع مقدار من اللحمة المفرومة التي يضاف إليها التوابل ويمكن وضع الخضار أيضاً، تابع معي لمعرفة طريقة عمل الحواوشي.

خلطة الحوواشي وطريقة التسوية

تتكون خلطة الحواوشي كما ذكرت من مكونات بسيطة للغاية ويسهل توفرها في أي مطبخ، حيث أننا خلال السطور القادمة سوف نشرح طريقة عمل خلطة الحواوشي وكيفية تسويته في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام فرن، وذلك من أجل تجنب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يسببه تشغيل الفرن، وتتكون خلطة الحواوشي من هذه المكونات:

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد 2 بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

فلفل رومي.

عدد من الأرغفة البلدي.

خطوات تحضير الحواوشي البلدي

يمكن تحضير هع الوصفة بسهولة من خلال إتباع عدة خطوات على النحو التالي: