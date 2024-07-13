لولو يا لولو وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد استقبل الآن

تزايدت معدلات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ارتفاعاً بشكل كبير من قبل العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة لعام 2024 حيث أنه يرغب الجميع في تحميل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث أنه تتمتع القناة بنسبة مشاهدة كبيرة بين العديد من القنوات الفضائية لذلك سوف نحرص على توضيح التردد الخاص وكيفية تحميل القناة في مقالنا بالتفصيل والدقة.

تردد قناة وناسة على نايل سات

سوف نحرص على توضيح تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، ليتم تحميلها بكل يسر، ويتمثل التردد فيما يلي:

التردد الخاص بالقناة 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يتمثل تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات فيما يلي:

التردد الخاص بالقناة 11270.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معامل الترميز 27500.

أغاني قناة وناسة لعام 2024

تحرص القناة على عرض مجموعة كبيرة من الأغاني الممتعة التي تساهم في مساعدة الأطفال بالتعلم بشكل ممتع، وتتمثل فيما يلي:

عرض اغنية بيب بيب.

تقديم أغنية حرامي سرق لولو.

عرض أغنيه مين اللي سرق الجزمة.

أغنية لولو والحيوانات.

تقديم أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو ماما.

تقديم أغنية يا لولو يا لولو في نونو.

كيفية تحميل قناة وناسة عبر التلفزيون

لكي يتم تحميل قناة وناسة على شاشة التلفزيون يلزم أن يتم اتباع الخطوات التالية: