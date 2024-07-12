“عقب ظهورها” رابط نتيجة  الثانوية العامة في اليمن وجميع المحافظات 2024 بالدرجات

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتيجة الثانوية العامة في اليمن وجميع المحافظات، التي أصبحت على وشك الظهور خاصة بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم اليمنية من أعمال التصحيح والمراجعة، التي دامت لفترة من الوقت، حتى أن الوزارة أتاحت إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر عدة طرق مختلفة، سنوضحها لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليها جميع الطلبة في محافظات اليمن.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، خدمة الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة في اليمن عبر رقم 161، حتى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، نظرًا لتحديد مسيرهم التعليمي للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب وطالبة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على النتيجة بمختلف تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للوزارة كذلك كما سنوضحه لكم في الفقرة القادمة.

خطوات استعلام نتيجة الثانوية العامة

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن نتيجة الثانوية العامة في مختلف المحافظات اليمنية، وفقًا لما يلي:-