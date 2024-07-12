سجل الآن للحصول على سكن مدعم عبر سكنات عدل 3 وأهم شروط التسجيل

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الأشخاص بالجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 حيث أنه قد قامت الجهة المسؤولة في وزارة الإسكان بالإعلان عن مجموعة المتقدمين للبرنامج، حيث يعد البرنامج من إحدى أهم البرامج الخاصة بالخدمات السكنية التي تساهم في توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين بالأسعار المناسبة بالنسبة لهم لذلك تزايد الإقبال بشكل كبير للتسجيل في البرنامج من قبل المواطنين والمغتربين، لذلك قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم استيفائها وفتح باب التسجيل في اليوم التاسع من شهر يوليو، لذلك سوف نحرص على توضيح الشروط وكيفية التسجيل بالتفصيل في مقالنا.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

يتم التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة عدل 3 .

تحميل التطبيق على الهاتف.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

إنشاء حساب جديد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة جميع البيانات بشكل سليم.

تدوين رقم الهاتف.

سوف يتم ارفاق رسالة تحتوي على الرقم التسلسلي الخاص بك.

يتم التسجيل من خلال تدوين الرقم التسلسلي.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

نظراً لتزايد البحث من قبل الكثير عن معرفة الضوابط الخاصة بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية فإنها تتمثل فيما يلي: