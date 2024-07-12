𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑 رابط رسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 عبر الجوال والشروط وكالة عدل 3 inscription aadl dz

قامت وزارة الاسكان والتعمير داخل الجزائر بإطلاق منصة وكالة عدل الرسمية والتي يمكن من خلالها التسجيل في سكنات عدل والحصول على وحدات سكنيه وذلك بأسعار رمزيه مناسبة للكثير من الاشخاص وخاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج والذين يرغبون في الحصول على شقق سكنية للعيش بها ومع التضخم والأزمات الاقتصادية التي أصبح يعاني منها العالم كلهم وارتفاع الاسعار أصبح الجميع يبحث عنه ارخص الاشياء التي يمكن الحصول عليها وقامت وكاله عدل منذ فترة سابقة بإطلاق سكنات عدل 1.2 والتي استفاد منها الكثير من المواطنين داخل الجزائر، ولذلك يبحث البعض الاخر الذي لم يستفاد من سكنات 1.2 في الاستفادة من سكنات عدل 3.

وكالة عدل 3 inscription aadl dz

قامت وزاره الاسكان ووكالة عدل بفتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك يوم أمس الخميس الموافق 11 من شهر يوليو الجاري لعام 2024 لمن يرغب في التقديم في سكنات عدل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.

الضغط على تسجيل الدخول ثم الموافقة على كافة الشروط والاحكام التي تظهر على الموقع.

ثم اختيار الولاية التي يتبع لها المتقدم.

ثم كتابة الرقم التعريفي الوطني الخاص بالمتقدم ورقم الضمان الاجتماعي ورقم الهاتف ثم ارفاق الاوراق المطلوبة والضغط على التسجيل.

شروط للمستفيدين من سكنات عدل 3

يوجد بعض الشروط التي وضعتها وكالة عدل ووزارة الاسكان للتسجيل في سكنات عدل 3 وهذه الشروط هي: