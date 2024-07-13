ADDL3 .Dz 2024 هُـــــــنا رابط التسجيل لسكنات عدل 3 عبر التطبيق المباشر والموقع الرسمي

يوجد العديد من الطرق التي تستطيع التسجيل من خلالها من أجل التقديم على سكنات عدل داخل الدولة بهذا البرنامج تساعد الحكومة كل الأفراد بلا مأوى أن يعيشوا حياة مستقرة هي بذلك تعمل على تقليل حالات الفقر، والسيطرة على انتشار المناطق العشوائية التي تدمر الدولة من الداخل لهذا إن كنت تريد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية يمكنك اتباع بعض الخطوات بعدها سيتم الرد عليك بعد فترة من الوقت لاخبارك بهل تم قبول طلبك أم رفضه، والأسباب التي أدت إلى ذلك مع قدرتك على الاستعلام عن أي معلومة تريدها من خلال موقع سكنات عدل الرسمي، ونوضح لكم أهم النقاط الهامة حول معرفة خطوات التسجيل في عدل للإسكان.

تسجيل دخول الوحدات السكنية عدل

يسهل التقديم في برنامج سكنات عدل لكن لابد أن يكون نموذج الطلب الخاص بك صحيح يحتوي على كل البيانات التي تحتاجها الحكومة حتى تقرر هل لك أولوية في منحك وحدة سكنية أم لا عملية تسجيل الدخول تتم من خلال :

الدخول من خلال موقع عدل السكني، والضغط على كلمة ملء نموذج التقديم.

ستجد العديد من الخانات الفارغة التي تتطلب منك بيانات تخصك قم بإدخالها بشكل صحيح.

هذه البيانات عبارة عن وظيفة الشخص الراتب الذي يتقاضاه المنطقة التي يسكن بها أيضاً هل يملك حساب بنكي أم لا.

بعد الانتهاء من تسجيل النموذج أنقر على كلمة إرسال الطلب.

ستجد رسالة بالموافقة على طلبك أو لا على البريد الإلكتروني الخاص بك لهذا تفحصه بشكل دائم بعد التقديم.

شروط استحقاق وحدة سكنية بعدل

وضعت الحكومة عدة شروط لكي يتم قبول نموذج الطلب الخاص بك، والتي ستكون عبارة عن :