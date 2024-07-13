هاتف للناس الشيك.. أعرف مواصفات هاتف Vivo V30 وسعره فى مصر والسعودية

إليك هاتف Vivo V30، الذي يعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في عام 2024 ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي من نوع Snapdragon 7 Gen 3، وشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة.

مميزات هاتف Vivo V30

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (واسعة) مع مثبت بصري.

كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

جودة تصوير ممتازة في مختلف الإضاءات.

العديد من الميزات المتقدمة مثل التصوير الليلي والتصوير البورتريه.

معالج Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر.

أداء قوي وسلس لجميع المهام.

كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

شاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة.

أداء قوي وسلس لجميع المهام. كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. شاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة. دقة +FHD 1080 x 2400 بكسل.

معدل تحديث 120 هرتز.

.ألوان زاهية ووضوح ممتاز.

الذاكرة والتخزين 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

معدل تحديث 120 هرتز. .ألوان زاهية ووضوح ممتاز. الذاكرة والتخزين 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. تدوم لفترة طويلة مع الاستخدام المكثف.

مميزات هاتف Vivo V30

تصميم أنيق وجذاب.

وزن خفيف (186 جرام).

قارئ بصمة ضوئي على الشاشة.

مدخل USB Type-C.

نظام تشغيل Android 14 مع

واجهة Funtouch OS 13.

عيوب هاتف Vivo V30

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يدعم منفذ 3.5 مم للمقبس السماعي.

غير مقاوم للماء والغبار.

سعر هاتف Vivo V30