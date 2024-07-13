عن طريق انستا باي بدون مصاريف.. طريقة شحن فاتورة الأرضي والمياة والكهرباء .. هتدفع منه كل شهر

يقدم تطبيق انستا باي العديد من الخدمات مثل مثل فواتير الهاتف الأرضي ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، يوفر هذا التطبيق الرائع فرصة التحويل البنكي باستخدام الهواتف الذكية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المحددة لذا إذا كنت ترغب في دفع الفواتير المستحقة بشكل إلكتروني وبدون رسوم إضافية وقبل فرض أي غرامات مالية، يمكنك تحميل تطبيق انستا باي الذي أطلقه البنك المركزي المصري.

طريقة شحن فواتير الأرضي عبر تطبيق انستا باي

يمكنك استعمال تطبيق انستا باي لسداد الفواتير المستحقة مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الأرضي بشكل إلكتروني بسيط ومجاني يسهل هذا التطبيق العديد من الخدمات، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية لشحن الفواتير:

افتح تطبيق انستا باي بعد تنزيله على هاتفك المحمول من خلال متجر جوجل بلاي .

سجل الدخول إلى التطبيق، ثم اضغط على خيارات الخدمات.

واختيار الخدمة أو الفواتير التي ترغب في تسديدها مثل الكهرباء أو المياه أو الهاتف الأرضي أو غيرها من الخدمات.

اضغط على الخدمة المطلوبة لمعرفة مبلغ الفاتورة المستحق.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط على زر تأكيد وستتمكن من دفع الفاتورة إلكترونياً وبكل سهولة.

كيفية دفع فاتورة الإنترنت الأرضي عبر انستا باي

من خلال استخدام تطبيق انستا باي يمكنك دفع فاتورة الإنترنت المنزلي بكل سهولة عبر اتباع بعض الخطوات المحددة التي تشمل:

افتح التطبيق على هاتفك ثم اذهب إلى خدمات التطبيق.

يرجى كتابة رقم الهاتف الأرضي يليه رمز المحافظة.

قم باختيار خدمات وي للاتصالات والإنترنت.

سوف تظهر أمامك قيمة الفاتورة المستحقة.

اضغط على تأكيد.

ستتمكن في النهاية من سداد الفاتورة بمنتهى السهولة واليسر.

حدود السحب من تطبيق انستا باي

أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد قيمة السحب للأموال عبر خدمة إنستا باي وهي كما يلي: