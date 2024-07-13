استعلم هنا ur.gov.iq.. رابط معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمة المخالفات

قامت مديرية المرور العامة في العراق باطلاق منصة أور الالكترونيه والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بطريقة سهلة وسريعة وذلك بالنسبه لسائقي السيارات الذين يرغبون في معرفة قيمة الغرامات الموقعة على السيارة الخاصة بهم بسبب ارتكابهم بعض المخالفات التي وضعتها مديرية المرور العامة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين من السيارات وعدم قياده السيارة بسرعة تتخطى السرعة المحدده من قبل مديريه المرور، وتعتبر منصة أور واحدة من افضل المنصات الالكترونية التي تم اطلاقها من قبل مديرية المرور خلال الفترة الأخيرة والتي استطاعت في مساعدة الكثير من سائق السيارات في حل العديد من المشاكل اليومية التي تواجههم اثناء قيادتهم للسيارة.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

يمكن الاستعلام عن غرامات المرور بشكل الكتروني من خلال منصة أور التي أطلقتها مديرية المرور العامة في العراق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أور الالكترونية.

تسجيل الدخول للمنصة، ثم ادخال الرقم الالماني الخاص بالسيارة في المكان المحدد.

الضغط على قائمة الخدمات ثم النقر على استعلام وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالسيارة والمخلفات التي تم ارتكابها.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني

تعتبر غرامات المرور على السيارة ليست ثابته، حيث تختلف مع اختلاف نوع المخالفة التي قام قائد السيارة بارتكابها، وتكون قيمة الغرامات كما يلي: