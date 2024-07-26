“ضحك وفرفشة مع لولو وميدو” استمتعوا بأجمل أغاني الأطفال على قناة وناسة الجديدة 2024

تردد قناة وناسة من أهم الإحداثيات التي يبحث عنها معظم الآباء في هذه الفترة مع بداية الإجازة الصيفية خاصة وأنها من أهم القنوات الفضائية المخصصة التي توفر محتوى مناسب لجميع الفئات من الصغار، بالإضافة إلى أنها تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعد الطفل على أن يكتسب بعض المهارات العقلية والجسمانية الكبيرة، أيضًا تساعد القناة في تعليم الصغار العادات والتقاليد الجيدة التي يتبعها مجتمعنا العربي، بالاضافة إلى ذلك فإن القناة حرصت على إبراز تردد جديد لتحسين جودة الصورة للمحتوى الذي تعرضه ويمكن إضافته على كافة الأجهزة بسهولة.

تردد وناسة على نايل سات 2024

يمكن متابعة أفضل المحتويات التي توفرها قناة وناسة على شاشتها من خلال الحصول على التردد وضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

كيفية استقبال قناة وناسة

يمكن ضبط القناة ببعض التعليمات البسيطة التي يمكن تنفيذها من المنزل دون مشقة او مجهود وتتميز الطريقة في استقبال القناة في الخطوات التالية:

أولًا ينبغي إحضار الريموت كنترول ثم التوجه من خلاله إلى قائمة إعدادات التلفزيون.

بعد ذلك يتم اضافة بيانات التردد بطريقة صحيحة حتى يتمكن الجهاز من البحث عن القناة بسهولة.

الانتظار حتى يتمكن الرسيفر من تجهيز القناة وإظهارها على الشاشة بعدها يتم تحديد القناة المطلوبة.

لن تستغرق العملية أكثر من عدة لحظات بعدها ينبغي التحديد على خيار حفظ وذلك لمشاهدة المحتوى المتميز الذي توفره القناة بجودة عالية دون انقطاع في البث طوال اليوم.

مميزات قناة وناسة بيبي

يمكن الحصول على مجموعة متنوعة من المميزات من خلال مشاهدة المحتوى الفريد والمتنوع الذي توفره القناة على شاشتها ومن خلاله تجذب إليها الصغار، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: