كن أول من يستعلم.. رابط رسمي للاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 بالمغرب

في المستقبل القريب، ستقوم السلطات المغربية بالإعلان عن نتائج قرعة الحج لعام 2025، وقد تم الكشف عن هذه المعلومة من قبل الحكومة المغربية إلى جميع المواطنين الذين لديهم اهتمام بموضوع الحج، خلال الفترة السابقة، تم فتح باب التسجيل للمشاركة في قرعة الحج، وشهد هذا التسجيل إقبالا كبيرا من المواطنين المتحمسين لأداء هذه الفريضة.

نتائج قرعة الحج 2025 المغرب

عقب إغلاق باب التسجيل للمشاركة في قرعة الحج لعام 2025، ستقوم الجهات المعنية بدراسة جميع الطلبات المقدمة تمهيد للإعلان عن النتائج، للحصول على النتائج بشكل صحيح:

زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية. يجب على المستخدم النقر على خيار الاستعلام عن قرعة الحج. سيطلب من المتقدمين إدخال معلوماتهم الشخصية الضرورية في الحقول المخصصة لذلك. ينبغي على المتقدمين مراجعة جميع البيانات التي قاموا بإدخالها بعناية للتأكد من صحتها وتجنب أي أخطاء. يجب النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة للحصول على نتائج القرعة.

موعد التقديم على قرعة الحج 2024 المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية عن قرعة الحج لعام 2025، وذلك بعد أن تم فحص جميع الطلبات المقدمة لتحديد حالة كل متقدم سواء بالقبول أو الرفض، أكدت الوزارة على: