بيقولوا عليا منكوشة👩🏽‍🦱.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية.. استقبلها الآن

تردد قناة وناسة تعتبر من أكثر ترددات قنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات حيث تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي وتقدم محتواها بصورة جيدة وبكفاءة عالية يناسب جميع الأعمار، لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تم تصنيف قناة وناسة من أكثر قنوات الأطفال متابعة في الدول العربية لذا ازداد البحث عن التردد من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم متابعي موقع البديل الإخباري تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد قناة وناسة هو: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معامل استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11270.

معامل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

أغانى قناة وناسة

تقدم القناة مجموعة مميزة من الأغاني التي نالت على إعجاب عدد كبير من المتابعين من أبرزها مايلي:

أغنية لولو والحيوانات.

حرامي سرق لولو.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية بيب بيب.

مين اللي سرق الجزمه.

أغنية لولو وماما.

أنت مميز.

أنا لولو ما في مني.

5 بيبيات بينطوا على السرير.

أغنية الألوان.

أجا الحلو.

أغنية وصل وصل.

عمو الشرطة.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة

الآن يمكن لكافة الأمهات تحميل قناة وناسة بكل بساطة من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية: