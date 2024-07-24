“أون لاين”.. كيفية التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع nid-moi.gov.iq

الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
“أون لاين”.. كيفية التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع nid-moi.gov.iq
طريقة nid-moi.gov.iq حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر خدمة التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة، من أكثر الوثائق أهمية لجميع المواطنين في محافظات العراق، حتى أن هذه البطاقة تضمن المعلومات الشخصية ومحل السكن، عبر ملء استمارة الخاصة بالحجز الإلكتروني لعمل البطاقة في الدولة العراقية، وفي السطور التالية نوضح لكم إجراءات حجز البطاقة الوطنية حتى يتعرف عليها الجميع.

خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى مديرية الشؤون الوطنية عبر الإنترنت.
  • النقر على زر “تسجيل الدخول”.
  • ليتم بعدها قراءة كافة الشروط والأحكام المفروضة من قبل وزارة الداخلية.
  • ملء استمارة طلب حجز البطاقة الوطنية.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • كذلك يتم حجز الموعد الخاص بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.
  • النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

إجراءات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

جاءت أهم شروط وإجراءات القيام بحجز البطاقة الوطنية داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في دولة العراق.
  • أن يسجل طلب حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا.
  • كذلك يجب أن يقوم بإدخال رقم الهاتف الساري.
  • أن يقوم بالموافقة على كافة الأحكام والضوابط المفروضة من قبل وزارة الداخلية.
  • يجب أن يقوم بالذهاب في الموعد المحدد لإستلام البطاقة الوطنية عقب صدورها مباشرة.
  • تقديم كافة الوثائق الشخصية المعنية بطلب المتقدم في حجز البطاقة الوطنية بالعراق.
  • عدم إدخال أي معلومات مضللة أو مستندات غير صحيحية في الخانات الخاصة بذلك.

مستندات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

ويمكنك القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، وفقًا للمستندات المتمثلة في الأتي:-

  • تقديم الجنسية للزوج والزوجة.
  • كذلك تقديم البطاقة السكنية للأسرة كاملة.
  • تقديم عقد الزواج.
  • إرفاق وثيقة محل السكن للمتقدم.
  • تقديم الهوية الوطنية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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