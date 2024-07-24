سلي طفلك الان.. نزل طيور الجنة 2204 وعيش أجواء الطفولة الان

ازداد البحث الإلكتروني حول معرفة الترددات الجديدة الخاصة بقناه طيور الجنه التي تبث علي الأقمار الصناعية العرب سات، النايل سات، حيث تعد هذه القناه واحدة من اهم القنوات التي تبث الكثير من البرامج المتنوعة التي دائما تحس علي إسعاد الأطفال، تقدم أيضا أغاني وأناشيد وفقرات استعراضية للأطفال، تتميز هذه القناه بان لديها العديد من المتابعين، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة التي تبث من خلالها علي شاشات التلفاز إليكم جميع التفاصيل الآتية.

تعرف علي مميزات قناه طيور الجنه

هناك العديد من المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة طيور الجنة عبر جهاز الرسيفر، ومن بينها التالي:-

تقدم هذه القناه الكثير من المحتويات المتنوعة منها الثقافي، الترفيهي، الكوميدي، خلافه.

تقدم محتوي ترفيهي للأطفال، من خلال تقديم أغاني تعليمية تساعد علي تطوير مهاراتهم اللغوية.

تقدم العديد من البرامج المسلية التي تجذب الصغار والكبار.

تهدف قناه طيور الجنه إلي تعليم الأطفال القيم والمبادئ من خلال طرق ترفيهية مما تجذب انتباه جميع الأطفال.

تردد طيور الجنه الجديد عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12685.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مؤشر الترميز: 27500.

تردد طيور الجنه عبر العرب سات

جاءت أبرز المعلومات التي يمكنك القيام بالتعرف عليها عند تنزل قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد: 11391.

معدل ترميز القناه: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

ماهي برامج قناه طيور الجنه

تبث أيضا برنامج نشرة أخبار الدار.

كما تبث برنامج الرسام الكبير.

برنامج حروف الهجاء.

برنامج نصائح رمضانية.

البرنامج المشهور صوتك كنز.

أناشيد طيور الجنه

ومن أبرز أناشيد قناة طيور الجنة التي يتسلى بها الأطفال ويرغبون في مشاهدتها كالألي:-