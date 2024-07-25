تعرف على سيارة GAC M8 2025 الجديدة الأكثر راحة وأمانًا

إن كنت من محبي السيارات الكبيرة فلابد أن سيارة GAC M8 2025 الجديدة سوف تنال إعجابك، إذ أن أهم ما يميز السيارة هو حجمها العملاق الذي يجعل السائق يشعر بالراحة عند الجلوس على المقعد، بالإضافة إلى أن السيارة تمتلك مواصفات كثيرة تجعلها تختلف كثيرًا عن الموديلات الأخرى، لهذا ينتظر الجميع طرح السيارة في الأسواق.
مواصفات سيارة GAC M8 2025 الجديدة
أعلنت شركة GAC بأنها سوف تطرح سيارة GAC M8 2025 الجديدة في الأسواق قريبًا، وهي تعد من ضمن فئات MPV، بالإضافة إلى أن الشركة المصنعة تتواجد في مجال السيارات منذ 1954، مما يجعلها تمتلك خبرة قوية، واليكم كافة المواصفات المتعلقة بالسيارة التي حققت مبيعات ضخمة وذلك بفضل مواصفاتها التالية:
|المحرك
|4 سلندر مع قوة 252 حصان وعزم دوران 400 نيوتن/متر.
|المواصفات الخارجية
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|المواصفات الداخلية
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|الترفيه
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|خزان الوقود
|يبلغ حجم الخزان ما يقارب 65 لتر.
سعر سيارة GAC M8 2025
تم طرح السيارة في الأسواق الخليجية كتجربة أولى، ويتوفر منها فئتين بأسعار مختلفة وهما:
- الفئة الأولى تبدأ من 160.000 درهم إماراتي.
- الفئة الثانية تبدأ من 180.000 درهم إماراتي.