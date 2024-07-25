خطوة بخطوة.. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم عبر وزارة التربية والتعليم الرسمي

تعتبر نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم، حدثا هاما ينتظره الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء بفارغ الصبر كل عام و تعكس مجموع جهود سنوات من العمل الدؤوب والتحضير المكثف لاختبارات يعدها الطلاب بعناية شديدة، بغرض تحقيق أهدافهم التعليمية والمستقبلية كما تشهد منافسة شديدة لتحقيق النجاح والحصول على درجات عالية، وفي المقال سنقدم لكم نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم

للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم يمكن اتباع الخطوات التالية بناءا على البحث المكثف والمتقدم عبر محركات البحث:

ينصح الطلاب بزيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على الرابط المخصص للنتائج الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد الدخول إلى صفحة النتائج، يجب تحديد القسم الذي ينتمي إليه الطالب سواء كان ذلك ثانوي علمي أو ثانوي أدبي.

إدخال رقم الجلوس الخاص به.

كتابة رقم PSN الموجود في بطاقة رقم الجلوس.

الضغط على زر البحث المتاح على الصفحة للحصول على النتيجة المطلوبة.

نتائج الثانوية العامة اليمن عبر الرسائل النصية

قد جرى العام الدراسي بشكل مثالي و لكن يشعر البعض بالانزعاج بسبب تأخر ظهور النتائج، بناءا على ذلك يوجد طريقتين منها الدخول عبر نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم واستخدام الهاتف من خلال الرسائل النصية كالآتي:

الاتصال بالرقم 161 من الهاتف الثابت وإدخال رقم الجلوس للاستعلام.

الاتصال أو إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى رقم 161 من شبكة Yemen 4G.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن وزارة التربية

يمكن الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم وذلك من خلال الخطوات التالية: