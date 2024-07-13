“استعلام سريع” هسه تعرف اذا أنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يرغب الكثير من المواطنين التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، كما أن هذا البرنامج يمتلك اهتمام بالغ وكبير من جانب الكثير من المواطنين من مختلف محافظات دولة العراق، كما أنه يعد فرصة حيوية لجميع الأشخاص المستحقين، كذلك فإن البرنامج يعتبر أحد أهم وأبرز برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من قبل الحكومة العراقية بهدف توفير حياة كريمة بالإضافة إلى دخل ثابت للأسر محدودة الدخل، وسوف نسلط الضوء على أبرز المعلومات التي يجب على الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم معرفتها خلال مقالنا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كي تتمكن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يجب عليك القيام باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يجب الدخول إلى منصة مظلتي.

بعدها يجب عليك عمل تسجيل دخول عن طريق المعلومات الخاصة بحسابك، أو يمكنك إنشاء حساب جديد في حالة عدم توفره.

ثم ابحث عن الخيار الخاص بخدمة أسماء المشمولين من بين الخدمات المتوفرة في القائمة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك يجب عليك تحديد الفئة التي تريد الاستعلام عنها، مثل رقم الوجبة أو أي فئة أخرى يتم توفيرها داخل الموقع.

بعدها قم بإدخال جميع المعلومات والبيانات اللازمة، مثل رقم البطاقة الصحية ورقم الهوية الوطنية وما إلى ذلك.

وأخيرًا قم بالنقر على زر بحث وسوف تظهر الأسماء أمامك بكل سهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

حتى تكون مؤهل للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية للمشمولين يجب توافر الشروط التالية بك: