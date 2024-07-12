“استبشر خيراً” استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بخطوات سهلة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وذلك عن طريق بيان رسمي قامت بإصدار ونشره عبر صفحات التواصل الإجتماعي المتعلقة بالوزارة، بالإضافة أيضًا إلى أن الوزارة قد أوضحت أنه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال منصة مظلتي بكل سهولة ويسر، والجدير بالذكر أنها أوضحت أنه يوجد بعض الفئات التي يسمح لها بالاستفادة من هذا البرنامج، وسوف نوضح لكم جميع ما ورد بخصوص هذا الموضوع خلال مقالنا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا عن نشر بيان رسمي لها على مواقعها الإلكترونية، وقد أوضحت به أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، كذلك فإنها قامت بتوفير رابط خاص بمنصة مظلتي يمكن للمواطنين استخدامه في عملية الاستعلام التي يرغبون في إجرائها، حيث أن المتقدمين سوف يتمكنون من التعرف على ما إذا تم قبولهم في البرنامج أم ماذا، وحتى تتمكن من ذلك يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

أولُا يجب الولوج إلى منصة مظلتي .

. ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الاسم وأيضًا كلمة المرور.

بعدها قم بالدخول إلى النافذة الخاصة بأسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية.

كذلك يجب النقر على الأشخاص الذين تشملهم الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم انقر على كلمة الوجبة السابعة، ثم ادخل البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة، وسوف تظهر أمامك أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في هذا البرنامج.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

قامت الوزارة المختصة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على هذا الدعم المالي المقدم من الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجًا، والذي من أبرزهم الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقات الذين لا يستطيعون العمل وغيرهم، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: