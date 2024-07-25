موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الجديد.. إليك التفاصيل

حازت المسلسلات التركية جماهيرية كبيرة مؤخرًا، خاصة التاريخية منها مثل مسلسل صلاح الدين والذي حقق نجاح ساحق عند بداية عرض الحلقة الأولى، وذلك لأن الدراما التركية تقدم المسلسل بشكل رائع يخلو تمامًا من إضافة تفاصيل غير ضرورية وبأسلوب مشوق يجعل المشاهد يرغب في رؤية جميع الحلقات في آن واحد بدون ملل.

مسلسل صلاح الدين

يقدم المسلسل حياة صلاح الدين الأيوبي بداية من هزيمته للجيوش الصليبية، وكيف تمكن من فتح مدينة القدس وما هي الصراعات والصعوبات التي واجهته أثناء رغبته في توحيد الجبهة الإسلامية، فمنذ انتهاء الجزء الأول جميع المشاهدين ينتظرون الحلقة الأولى من الموسم الثاني. ومن المقرر أن يتم عرضها في شهر أغسطس 2024.

تردد قناة عرض صلاح الدين الجزء التاني

بعدما أحدث الموسم الأول ضجة بسبب تحدث كافة مواصل الاجتماعي عن المسلسل، أصبح هناك رغبة من البعض في معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية التي يذاع المسلسل عليها وهو:

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾

من هم أبطال مسلسل صلاح الدين

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم يتشاركون البطولة سويًا مثل:

أوغور غونيش.

محمد على أنور أوغلو.

إيكين تركمان.

كان شاكر.

هاكان فانلي.

علي ارسان.

كم عدد حلقات الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين

يتكون الجزء الأول من ثلاثين حلقة، يوضح فيهم المؤلف قصة صلاح الدين منذ ولادته مع التتابع الزمني للأحداث إلى أن يصبح هو القائد صلاح الدين الأيوبي الذي سحق الصليبيين واستطاع أن يفتتح القدس ويستعيدها بعدما تم احتلالها لما يزيد عن 100 عام.