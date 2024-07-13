فرحة أولادنا بقناة وناسة لولو الشطورة! ثبت التردد الجديد 2024 بجودة عالية

إن تردد قناة وناسة لولو يعد واحدة من أبرز الترددات التي يجب عليك معرفتها حتى تحصل على أفضل محتوى يمكن لأطفالك مشاهدته، كما أنها من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال، بالإضافة أيضا إلى أنها تعمل على تقديم باقة متنوعة وكبيرة من أجمل الرسوم المتحركة والأغاني التي يفضلها الكثير من الأطفال، لذا فقد قامت إدارة القناة بتوفير أعلى جودة حتى يستمتع كافة المشاهدين، وسوف نوضح لكم أبرز المعلومات الخاصة بـ تردد تلك القناة الرائعة والمميزة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة لولو

قامت إدارة قناة وناسة بالإعلان عن أنه سوف يتم تعديل تردد قناة وناسة لولو، وعلى الأشخاص الذين لا يرغبون في انقطاع البث سواء على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات أن يقوموا بإدخال البيانات الخاصة، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة : 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن تثبيت هذه القناة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال بعض المعلومات الهامة مثل التردد ومعدل الترميز وغيرهم من المعلومات التي سوف نذكرها فيما:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ما هي أعمال قناة وناسة تي في

قامت قناة وناسة بعرض العديد من الأغاني الشهيرة والجديدة التي يحبها ويفضلها عدد كبير جدًا من الأطفال من مختلف الفئات العمرية، كذلك فإن محتوى القناة تمكن من كسب قلوب جميع الأطفال، وذلك بفضل عرضه مجموعة من الأغاني الحماسية والممتعة التي تساعد في تعليم الأطفال الكثير من العادات السليمة والصحيحة، ومن أشهر تلك الأغاني ما يلي: