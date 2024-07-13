خلال ايام.. الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 سوريا حسب الاسم والمحافظة عبر موقع وزارة التربية www.moed.gov.sy

تعتبر نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا من أهم الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال أيام قليله، ومع تطور التكنولوجيا، أصبح من الممكن الآن الحصول على النتائج بسهولة وسرعة عبر الإنترنت ويتيح موقع وزارة التربية السورية خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 حسب الاسم والمحافظة

افتح متصفح الإنترنت على جهازك.

اكتب في شريط العنوان www.moed.gov.sy واضغط على Enter.

عند دخولك إلى الموقع، ستجد قائمة بالخدمات.

ابحث عن رابط النتائج الامتحانية واضغط عليه.

ستظهر لك صفحة تحتوي على أنواع الامتحانات المختلفة.

اختر نتائج التاسع 2024.

ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال بعض المعلومات للاستعلام عن النتيجة.

قم بإدخال اسم الطالب كاملاً.

اختر المحافظة التي قدم فيها الطالب الامتحان.

اختر المحافظة التي قدم فيها الطالب الامتحان. بعد إدخال المعلومات المطلوبة،

اضغط على زر بحث أو استعلام.

ستظهر لك نتيجة الطالب مع التفاصيل الكاملة للدرجات.

ستظهر لك نتيجة الطالب مع التفاصيل الكاملة للدرجات. تأكد من إدخال الاسم بشكل صحيح وكامل لتجنب أي أخطاء في عملية البحث.

يفضل استخدام متصفح موثوق ومحدث لضمان عمل الموقع بشكل سليم.

بعد عرض النتيجة، يمكنك أخذ لقطة شاشة أو طباعتها للاحتفاظ بنسخة منها.

تطبيق نتائج التاسع 2024 سوريا

أطلقت وزارة التربية السورية تطبيق جديد للاستعلام عن نتائج امتحان الصف التاسع لعام 2024 ويتيح هذا التطبيق للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو مديريات التربية.

مميزات تطبيق نتائج التاسع 2024 سوريا