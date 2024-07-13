“لولو ضاعت لولو انسرقت حرامي سرق لولو” استمتعوا بقناة وناسة بيبي على ترددها الجديد 2024

تكرر في الفترة الأخيرة البحث عن تردد قناة وناسة بعد أن أعلنت إدارة القناة عبر صفحتها الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن بيانات جديدة تخص التردد، وذلك من أجل ضبط وتنزيله على أجهزة الرسيفر حيث تحرص القناة كل فترة على تغيير التردد وذلك من أجل توفير جودة في الصورة وحل المشكلات التقنية التي قد تكون متسببة في بعض الأعطال في القناة، وبذلك يتمكن جميع مواطني الوطن العربي من الحصول على معلومات التردد من خلال تقريرنا هذا وتنزيله على أجهزتهم بسهولة بواسطة عدة خطوات بسيطة.

تردد قناة وناسة عبر عرب سات

تم اطلاق قناة وناسة في أول بث تجريبي عام 2010 ومنذ ذلك الوقت تمكنت القناة من خطف قلوب الملايين من الأطفال كما حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين الصغار، لذلك فإن القناة تهتم ببث محتواها عبر الأقمار الصناعية المختلفة وعليه فقد أطلقت القناة محتوى يخصها على اليوتيوب من خلال بث على الانترنت تحديدًا على منصة يوتيوب، لذلك فإنه من بين الأقمار التي يتم بث القناة عليها هو عربسات، فقد وفرنا لكم إشارات البث القوية من خلال إضافة التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: مجاني.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يتم بث القناة على النايل سات بجودة عالية في الصوت والصورة من خلال البرامج المقدمة بصورة مستمرة دون تقطيع أو تشويش على مدار اليوم، لذلك يمكن إضافة البيانات التالية للتردد وضبط القناة على أجهزة الرسيفر لديكم:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة المشاهدة: SD.

مميزات قنوات وناسة

ما يميز القناة أنها تعرض محتواها لجميع الفئات العمرية من الصغار وحتى البالغين كما انها تعرض مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة التي تساعد في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال بأعلى جودة ممكنة من البث، وذلك من خلال الأفلام الكرتونية المعروضة بدقة عالية فضلًا عن كونها تعتبر من أبرز القنوات المحببة للجميع وذلك لأنها تعيد ذكريات أيام الطفولة للكبار وتدخل السرور على النفوس الصغار.